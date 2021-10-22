В период локдауна на улицах будет больше полицейских и земессаргов
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Несколько сотен полицейских в Риге каждый день будут контролировать, как соблюдаются введенные правительством строгие ограничения во время локдауна до 15 ноября.

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Начальник Госполиции Армандc Рукс сообщил, что во всех регионах к контролю также привлечены силы Госполиции, которой будут помогать муниципальная полиция и земессарги.

Как напоминает Diena, c 21 октября до 14 ноября включительно в Латвии в ночные часы действуют ограничения на передвижение — с восьми часов вечера до пяти утра люди обязаны оставаться дома. Место жительства можно покинуть только по уважительной причине.

"В определенных ситуациях будет допускаться гибкий подход, например, после 20.00 люди могут выводить собак на прогулку или же могут быть другие причины, почему человек не находится по месту своего жительства. Поэтому с собой нужно брать письменное подтверждение", — сказал начальник Госполиции.

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LETA

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