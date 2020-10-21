В первой половине октября полиция возбудила 55 дел о несоблюдении самоизоляции
Foto: Pašvaldības policija

С 1 по 18 октября полиция возбудила 88 административных дел о несоблюдении ограничений Covid-19, из которых 55 касались несоблюдения правил самоизоляции.

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24 дела были возбуждены против мест развлечений, продолживших работу после полуночи. Восемь дел касались отказа заполнить электронную анкету covidpass.lv, а один процесс за несоблюдение дистанции.

Полиция за это время провела более трех тысяч проверок в общественных местах, 11 тысяч звонков прибывшим из-за границы людям, более тысячи проверок на дому и реагировала на 10 вызовов, связанных с ограничениями Covid-19. Сейчас в поле зрения полиции находятся 8 000 человек на самоизоляции.

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