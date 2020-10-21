В первой половине октября полиция возбудила 55 дел о несоблюдении самоизоляции

С 1 по 18 октября полиция возбудила 88 административных дел о несоблюдении ограничений Covid-19, из которых 55 касались несоблюдения правил самоизоляции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

24 дела были возбуждены против мест развлечений, продолживших работу после полуночи. Восемь дел касались отказа заполнить электронную анкету covidpass.lv, а один процесс за несоблюдение дистанции.

Полиция за это время провела более трех тысяч проверок в общественных местах, 11 тысяч звонков прибывшим из-за границы людям, более тысячи проверок на дому и реагировала на 10 вызовов, связанных с ограничениями Covid-19. Сейчас в поле зрения полиции находятся 8 000 человек на самоизоляции.