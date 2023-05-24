В Плявниеки подросток предложил мальчику секс за деньги; полиция начала проверку

В понедельник, 22 мая, в рижском микрорайоне Плявниеки десятилетнему мальчику неизвестный ему ребенок предложил за деньги вступить в интимную связь, а после отказа стал хватать его за шею. Об этом порталу Delfi сообщила мать пострадавшего мальчика, которая написала в полицию заявление о случившимся.

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Мама мальчика, Татьяна, рассказала, что ее сын катался на самокате около Рижской 88-й средней школы, когда к нему подошел незнакомый мальчик. По словам сына, незнакомец предложил ему "заняться сексом",обещая заплатив 17 евро. Он отказал, после чего мальчик стал хватать его за шею и оскорблять. Пострадавшему ребенку удалось вырваться и убежать.

"Сыну мальчик предложил прямым текстом пойти в любой подъезд, или к нему домой или к нам домой и заняться этим, рассказал как это будет, предложив взамен 17 евро! Когда мой сын сказал нет, мальчик начал хватать его за шею, все это сопровождалось ужаснейшими словами, которые только можно сказать! Мой ребенок вырвался, прыгнул на самокат и быстро уехал", — пояснила Татьяна.

Разговор с незнакомцем сын записал на диктофон в телефоне, аудиозапись была передана в полицию вместе с заявлением. Представительница Государственной полиции Гита Гжибовска подтвердила порталу Delfi, что в связи со случившимся действительно было получено заявление.

"В связи со случившимся в Госполицию поступило заявление, начата ведомственная проверка. Других похожих случаев не зарегистрировано", — заявила Гжибовска.

Несмотря на то, что полиции неизвестно об аналогичных случаях, Гжибовска отметила, что в таких ситуациях нужно как можно скорее вызвать стражей порядка, позвонив по телефону 110. Также жителям следует быть внимательными и не проходить мимо с равнодушием, если какому-то ребенку нужна помощь.

Госполиция к тому же призывает родителей обсудить с детьми правила безопасности. Например, детям нужно объяснить, что нельзя идти куда-то за незнакомцами, а в экстренных случаях нужно звать на помощь, обращаться к полицейскому, охраннику или другому взрослому.