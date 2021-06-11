В пограничной зоне обнаружен незарегистрированный дрон, его запускал гражданин России
Foto: Valsts robežsardze

В четверг, 10 июня, в Краславском крае пограничники обнаружили гражданина России, который управлял дроном. Дрон летал над пограничной зоной, сообщила порталу Delfi представитель Пограничной службы Иоланта Бабишко.

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Управляющий дроном человек находился примерно в 1730 метрах от границы. При проверке оказалось, что полет был не согласован, а дрон — не зарергистрирован и не промаркирован.

Это нарушает 36 пункт Закона о государственной границе Латвийской республики (нарушение режима пограничной зоны), а также первую и пятую часть пункта 124.1 закона "Об авиации", регламентирующего использование беспилотных летательных аппаратов.

Пограничная служба напоминает, что дроны запрещены в радиусе 50 метров от объектов инфраструктуры, связанных с безопасностью, в том числе безопасностью границ. Исключение — когда полет согласован.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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