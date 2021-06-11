В пограничной зоне обнаружен незарегистрированный дрон, его запускал гражданин России

В четверг, 10 июня, в Краславском крае пограничники обнаружили гражданина России, который управлял дроном. Дрон летал над пограничной зоной, сообщила порталу Delfi представитель Пограничной службы Иоланта Бабишко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Управляющий дроном человек находился примерно в 1730 метрах от границы. При проверке оказалось, что полет был не согласован, а дрон — не зарергистрирован и не промаркирован.

Это нарушает 36 пункт Закона о государственной границе Латвийской республики (нарушение режима пограничной зоны), а также первую и пятую часть пункта 124.1 закона "Об авиации", регламентирующего использование беспилотных летательных аппаратов.

Пограничная служба напоминает, что дроны запрещены в радиусе 50 метров от объектов инфраструктуры, связанных с безопасностью, в том числе безопасностью границ. Исключение — когда полет согласован.