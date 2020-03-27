В полиции рассказали, на какие суммы штрафуют латвийцев за нарушение режима чрезвычайной ситуации

С момента объявления в Латвии чрезвычайной ситуации за несоблюдение наложенных ограничений полиция штрафовала людей на сумму от 10 до 150 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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За прошедшие сутки полиция провела 470 проверок соблюдения запретов и ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации. Было открыто 18 дел об административных нарушениях.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Если ранее большинство нарушений регистрировались в Рижском регионе, то в среду и четверг - в Латгале.

Полиция сообщила, что на данный момент ни одного уголовного процесса о несоблюдении запретов и ограничений не начато.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленной правительством чрезвычайной ситуации, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

Начало процесса об административном нарушении автоматически не означает, что лицо будет оштрафовано. Полиция сначала выяснит обстоятельства случившегося и только после этого примет решение.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайной ситуации ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайная ситуация будет действовать до 14 апреля.

Правительство приняло решение на время объявленной в стране чрезвычайной ситуации запретить все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках), независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии.

Кроме того, правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий. Согласно решению правительства, культурные, развлекательные, спортивные и другие места отдыха на время чрезвычайной ситуации должны заканчивать работу до 23 часов, а начинать ее не ранее 8 часов утра.