В полиции рассказали, зачем вооруженный спецназ остановил в центре города трамвай

Пресс-центр Курземского регионального управления полиции предоставил подробности задержания группы лиц в конце прошлой недели. Напомним, 9 января в Лиепае, на перекрестке улиц Пелду и Кр. Валдемара был остановлен трамвай, в который вошли вооруженные полицейские в масках и вывели несколько человек.

Как оказалось, задержание проводили сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции Курземского региона при содействии своих коллег из спецбатальона Управления полиции порядка Рижского региона. Три человека были задержаны по подозрению в нелегальном обороте психотропных веществ.

Курземское региональное управление полиции начало уголовный процесс по факту незаконного хранения психотропных веществ с их последующей реализацией. В свою очередь, в отношении еще двух задержанных начаты административные процессы по факту употребления психотропных веществ.

В ходе следствия полиция изъяла большое количество таблеток Subutex, содержащих запрещенное в Латвии психотропное вещество бупренорфин. Изъятые таблетки направлены на экспертизу.

В КРУП сообщили, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения. Следствие продолжается.