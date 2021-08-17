В понедельник предотвращены попытки 22 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу
Foto: Saeimas administrācija

Государственная пограничная охрана (ГПО) в понедельник предотвратила попытку 22 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

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В целом с 10 августа предотвращены попытки 417 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение государственной границы задержаны трое человек. По гуманитарным причинам им не было запрещено пересечение границы.

С момента введения 11 августа чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе за незаконное пересечение границы были задержаны четыре человека.

В этом году границу нелегально пересекли 356 граждан третьих стран.

Как сообщалось ранее, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

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LETA

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LETA

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