В понедельник у памятника в Пардаугаве были задержаны 7 человек

По данным Государственной полиции, вчера вечером у памятника в Пардаугаве, где уже начаты работы по демонтажу мемориала, были задержаны 7 человек.

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Также возбуждены 10 процессов об административных нарушениях — о несанкционированных собраниях, о мелком хулиганстве в отягчающих обстоятельствам (разжигание розни), а также за неподчинение законным требованиям полиции. Оценка нарушений продолжается.

Начаты 7 процессов об административных нарушений, связанных с полетами дронов. Государственная полиция напоминает, что воздушное пространство вокруг Парка Победы закрыто для дронов! Попытки пилотирования дрона в этом районе будут пресекаться, ответственные лица будут привлечены к ответственности.

Учитывая передвижение и развертывание тяжелой спецтехники и специфику планируемых демонтажных работ, жителям по-прежнему призывают не приближаться к строительной площадке в парке Победы, а также не собираться и не задерживаться в окрестностях мемориала.

Спецлужбы продолжат внимательно следить за тем, что происходит в непосредственной близости от строительной площадки. Полиция готова реагировать на любые ситуации, мобилизованы соответствующие силы.

Уже сообщалось, что в понедельник вечером у памятника собралось несколько десятков человек.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич ("Новое Единство") объявил в социальных сетях, что если какой-либо иностранец, независимо от национальности, будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет включен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны.

В понедельник на территории парка Победы была проведена установка площадки для демонтажа памятника, а во вторник утром уже начался демонтаж пьедестала памятника.