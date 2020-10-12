В понедельник утром в ДТП погиб человек
Foto: LETA

В понедельник рано утром в дорожно-транспортном происшествии в Елгавском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Сегодня в 6.12 Елгавские и Элейские спасатели отправились на вызов в Элейскую волость, где произошло ДТП. С помощью гидравлических инструментов сотрудники VUGD вытащили из машины тело погибшего. После чего прибрали проезжую часть.

По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, авария произошла на дороге Рига-Елгава-граница Литвы у Лиелплатоне. Временно было блокировано движение.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 80 ДТП, в которых пострадали восемь человек.

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