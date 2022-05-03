В понедельник в аварии погиб человек
Foto: Pixabay

В понедельник, 2 мая в Земгале произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек. Шестеро пострадавших в авариях в рижском районе, семь - в Латгале, два - в Земгале, один в Курземе. Двое из пострадавших - велосипедисты.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре водителя: четыре - в Видземе, по двое - в рижском регионе и Земгале, еще один в Латгале.

Всего за минувшие сутки за нарушение правил дорожного движения оформлено 430 протоколов. Из них 160 - за превышение скорости, три - за агрессивную езду.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина