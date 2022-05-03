В понедельник в аварии погиб человек

В понедельник, 2 мая в Земгале произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Госполиции.

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За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек. Шестеро пострадавших в авариях в рижском районе, семь - в Латгале, два - в Земгале, один в Курземе. Двое из пострадавших - велосипедисты.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре водителя: четыре - в Видземе, по двое - в рижском регионе и Земгале, еще один в Латгале.

Всего за минувшие сутки за нарушение правил дорожного движения оформлено 430 протоколов. Из них 160 - за превышение скорости, три - за агрессивную езду.