В понедельник в авариях пострадали три пешехода и велосипедиста
Foto: LETA

По данным Государственной полиции, за последние сутки в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали трое пешеходов и велосипедистов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

76 ДТП произошло в Рижском регионе. Всего в авариях пострадали 14 человек, из них 11 в столице и Рижском регионе.

Составлено 419 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 178 о превышении скорости. В понедельник также были задержаны 11 пьяных водителей и составлено два протокола за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя