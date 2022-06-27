В воскресенье, последний из четырех праздничных выходных, в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 17 человек, а 18 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, сообщили в Государственной полиции.

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Всего за четыре выходных в Латвии в ДТП погиб один человек и еще 85 получили травмы, а за вождение в нетрезвом виде задержано 105 водителей.

Вчера полиция задержала 18 водителей за вождение в нетрезвом виде: девять в Рижском регионе, четырех в Земгале, по два в Латгале и Видземе и одного в Курземе. В столице также задержан водитель, употреблявший наркотики.

Вчера составлено 314 протоколов о превышении скорости, восемь за агрессивное вождение и в целом 558 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.