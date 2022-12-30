В пожарах в Риге пострадал один человек и спасены 11

В четверг в полдевятого вечера сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов на улицу Эйзенштейна, где в девятиэтажном жилом доме горел мусорный контейнер. Из-за пожара на верхних этажах дома образовалось сильное задымление. Пожарные спасли четырех человек и эвакуировали 38.

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В свою очередь, в 20.55 VUGD получила вызов на улицу Маскавас, где в пятиэтажке в квартире на пятом этаже горела кухня. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Из соседних квартир пожарные спасли шесть человек и кота, еще 25 жильцов смогли покинуть дом самостоятельно до приезда пожарных.

В 21.28 сотрудники VUGD отправились на улицу Пурвциема, где в пятиэтажке на третьем этаже на плите пригорела оставленная без присмотра пища. Из квартиры спасатели вывели одного человека, который пострадал и был передан медикам скорой. Детектора дыма в жилье не было. Неладное заподозрили соседи, которые и вызвали пожарных.