В пожаре пострадали два человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 14 пожаров, пострадали два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье в 19.13 пожарные получили вызов в жилой дом в Риге, где из окна одной из квартир шел дым. На месте происшествия пожарные выяснили, что на кухне квартиры горят бытовая техника и мебель, площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате пожара пострадали два жильца квартиры. Они были переданы медикам.

В Риге вчера произошло четыре пожара, в других городах - также четыре, в краях - шесть пожаров.