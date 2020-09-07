В пожаре пострадали два человека
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 14 пожаров, пострадали два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В воскресенье в 19.13 пожарные получили вызов в жилой дом в Риге, где из окна одной из квартир шел дым. На месте происшествия пожарные выяснили, что на кухне квартиры горят бытовая техника и мебель, площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате пожара пострадали два жильца квартиры. Они были переданы медикам.

В Риге вчера произошло четыре пожара, в других городах - также четыре, в краях - шесть пожаров.

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LETA

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LETA
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