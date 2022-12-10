В пожаре в Риге ночью пострадал человек
Foto: LETA

Прошлой ночью в Риге, в Межциемсе, в результате возгорания квартиры в четырехэтажном доме пострадал один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В 00:55 пожарные выехали на улицу Веца Бикерниеку в Риге, где вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме. Пожарных вызвали соседи, которые услышали, как в квартире сработал датчик дыма.

На месте происшествия было установлено, что в квартире на четвертом этаже горят предметы домашнего обихода на площади 0,5 квадратных метра. Пожарные обнаружили в квартире одного пострадавшего, который был доставлен медикам. В 1:41 работы на месте происшествия были завершены.

За прошедшие сутки с 06:30 9 декабря до 6:30 10 декабря в VUGD поступило 53 вызова: 12 на пожары, 25 на спасательные работы, 16 вызовов оказались ложными.

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