В пожаре в Риге погиб человек, пострадали спасатели

В 10.14 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили информацию, что в Риге в деревянном доме на втором этаже горят две квартиры и чердак. Площадь горения составила 62 квадратных метров.

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Пострадали три местных жителя, из которых один эвакуировался до прибытия спасателей, двое - были спасены и переданы медикам скорой. Во время тушения пожара пострадали два спасателя. В пожаре погиб один человек. В 13.21 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Вчера в 14.55 VUGD получил вызов в Иецавский край, где горел гараж и четыре автомашины на площади 100 квадратных метров. До прибытия спасателей из гаража эвакуировались два человека. Во время тушения огня пострадал один спасатель, который была передан медикам скорой. В 18.11 пожар удалось ликвидировать.

В ночь на воскресенье пожарные спешили на вызов в волость Гайгалавас Резекненского края, где в дымоходе трехэтажного жилого дома горела сажа. В 3.28 работы были закончены. До прибытия спасателей дом покинули 10 жителей.

В субботу в 14.51 был получен вызов в Тукумский край, где горела баня на площади 50 квадратных метров. Пытаясь потушить пламя самостоятельно, пострадали два человека, которые были переданы медикам. В 16.58 пожар был ликвидирован.

В 19.51 в Елгаве в трёхэтажном жилом доме загорелась оставленная без присмотра на плите еда. Площадь горения составила 0,2 квадратных метра. Был спасен человек, которые спал в соседней комнате. Детектор дыма в квартире установлен не был.

В ночь на субботу пожарные получили вызов в Риге, где в подвал десятиэтажки горели бытовые вещи на площади два квадратных метров. Из задымленного подвала были спасены два человека, которые пострадали и были переданы медикам.

В воскресенье в Иецавском крае из реки Иецава спасатели вытащили утонувшего человека. Тело передано сотрудникам Государственной полиции.