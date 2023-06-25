В праздничные сутки в Латвии было много аварий, но обошлось без жертв
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24 июня в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, но в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.

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Как сообщили в Государственной полиции, в субботу в Латвии зарегистрировано 56 ДТП, в которых пострадали 22 человека, в том числе трое велосипедистов и трое водителей электросамокатов.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на следующий день после ночи Лиго полицией были задержаны 23 водителя.

При этом к 15 нетрезвым водителям будет применено уголовное наказание, в том числе конфискован автомобиль или взыскана стоимость транспортного средства.

За нарушение скоростного режима вчера было составлено 170 протоколов, еще один водитель наказан за агрессивное вождение.

В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 413 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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