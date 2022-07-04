В прессе для тюкования сена погиб мужчина
Foto: F64

На прошлой неделе в Лудзенском крае в прессе для тюкования сена задавило мужчину, сообщила представитель Государственной полиции Ласма Курсите.

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Мужчина 1980 г. рожд. погиб 30 июня в Лаудерской волости Лудзенского края. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Как уже сообшалось, на прошлой неделе в Баусском крае погибла женщина 1958 г. рожд., которую затянуло в тракторную косилку.

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