В прессе для тюкования сена погиб мужчина

На прошлой неделе в Лудзенском крае в прессе для тюкования сена задавило мужчину, сообщила представитель Государственной полиции Ласма Курсите.

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Мужчина 1980 г. рожд. погиб 30 июня в Лаудерской волости Лудзенского края. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Как уже сообшалось, на прошлой неделе в Баусском крае погибла женщина 1958 г. рожд., которую затянуло в тракторную косилку.