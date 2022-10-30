В Приекуле возник пожар на деревообрабатывающем предприятии

В ночь на 30 октября в Приекуле (Видземе) горело деревообрабатывающее предприятие, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в Приекуле поступило в субботу, 29 октября, в 23:18. В устройстве сбора стружки в циклоне загорелась щепа. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ппожар высокой опасности был потушен через два с половиной часа, в 1:51 ночи. На месте происшествия работали 15 пожарных из Цесиса и Валмиеры, а также двое пожарных из формирования Лиепского самоуправления.

Всего за сутки в ГПСС поступило 36 звонков. Из них десять были на пожары, 15 - на спасательные работы, а 11 звонков оказались ложными.