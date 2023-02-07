В прокуратуру ушло дело прокремлевского блогера Федорова, подозреваемого в разжигании розни

Служба госбезопасности (VDD) завершила расследование, начатое в 2022 году в отношении прокремлевского блогера, подозреваемого в оправдании и прославлении преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, а также в разжигании ненависти и розни между жителями разных национальностей. Материалы дела переданы в прокуратуру.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уголовный процесс по этому делу был начат 16 марта прошлого года в связи с контентом, созданным и опубликованным данным лицом на каналах

YouTube и Telegram.

"Принимая во внимание совокупность полученных в ходе следствия доказательств, Служба госбезопасности просит прокуратуру привлечь блогера к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 74.1 и ст.78 Уголовного закона, т.е. за оправдание и героизацию военных преступлений и преступления против мира, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной розни с использованием автоматизированной системы обработки данных.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что подозреваемый регулярно создавал и предоставлял неограниченному кругу лиц видеоматериалы и публикации о войне, начатой ​​Россией против Украины, интерпретируя события в соответствии с интересами Кремля.

В этих обзорах хода войны блогер оценил вторжение российских вооруженных сил в Украину как правильное и необходимое, а также восхвалял мощь российских вооруженных сил, выбранную военную тактику и достижения, при этом целенаправленно принижая украинскую армию. Блогер часто манипулятивно приписывал военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против мирных жителей Украины, и ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, украинской армии", — говорится в официальном заявлении Службы госбезопасности.