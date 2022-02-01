В прошлом году интернет-мошенники выманили у жителей 14,6 млн евро

В 2021 году общие убытки жителей Латвии от действий киберпреступников составили 14,6 млн евро, свидетельствует обобщенная Cert.lv информация.
Согласно данным, убытки от инвестиций на сомнительных платформах в период с 2017 по 2021 год составили более 8,5 млн евро, начато почти 300 уголовных процессов.
Представляясь банковскими сотрудниками, преступниками забрали у латвийцев более 6,5 млн евро, начато 790 уголовных процессов. Выдавая себя за работников DPD Latvija и Omniva, мошенники похитили еще 167 000 евро, всего пострадали 418 человек, совершено 323 попытки мошенничества.
Заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс еще раз напоминает, что жители должны быть уверены в том, с кем говорят, также не нужно подтверждать сообщения о сделках, которые сами люди не планировали совершать. Он также сообщил, что можно использовать специально разработанное решение "DNS ugunsmūris", которое доступно бесплатно для жителей и компаний. Услугу можно оформить на портале "dnsmuris.lv".
Тейванс также отметил, что компания продолжит вести диалог с телекоммуникационными компаниями, чтобы уменьшить возможности преступников подделывать, например, телефонные номера.