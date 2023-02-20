В прошлом году в пожарах погибло меньше всего людей в течение 20 лет

В прошлом году в пожарах в Латвии погибло 74 человека, что является самым низким показателем за последние 20 лет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Среди умерших 42 мужчины, средний возраст которых составляет 59,9 года, и 31 женщина, средний возраст 63,6 года. Трое из погибших были несовершеннолетними.

В прошлом году в пожарах пострадало 257 человек - столько же, сколько годом ранее. Среди пострадавших 155 мужчин, 102 женщин, 21 несовершеннолетний.

В 2022 году из пожаров спасено 369 человек, что чуть меньше, чем годом ранее.

По сравнению с позапрошлым годом в прошлом году увеличилось общее количество вызовов, в том числе на пожары и аварийно-спасательные работы, но уменьшилось количество ложных вызовов.

Всего в 2022 году пожарные выехали на 20 845 вызовов, из них 6 777 раз на пожары, 248 - на лесные пожары, 10 161 - на спасательные работы, 3 659 вызовов были ложными.

"С одной стороны, мы можем оценить прошедший год положительно, потому что в пожарах погибло наименьшее количество людей - 74 человека. Но в то же время мы видим, что большую часть этих трагедий можно было бы предотвратить, если бы люди осторожнее обращались с огнем, позаботились бы о наличии детектора дыма в своем доме, привели в порядок отопительное оборудование, не пользовались поврежденными электроприборами и так далее", - заявил руководитель ГПСС Оскар Аболиньш.

Около 60% пожаров происходит по неосторожности людей. Кроме того, употребление алкоголя является одним из основных факторов, способствующих возникновению пожаров.

В прошлом году было зарегистрировано на 27 пожаров больше, чем годом ранее. Количество пожаров в жилых и сельскохозяйственных объектах уменьшилось, но увеличилось в нежилых помещениях - банях, хозяйственных постройках, а также в общественных и производственных зданиях, транспортных средствах и складах.

В прошлом году зарегистрировано 1454 лесных пожара, что на 25% больше, чем годом ранее.

В ходе спасательных работ было спасено 518 человек. По сравнению со статистикой прошлых лет количество спасенных увеличилось. Большая часть спасательных работ была связана с различными видами технической помощи, например, уборка сломанных деревьев, спасение людей после дорожно-транспортных происшествий, на воде и льду, в лесу или болоте, а также поддержка других оперативных служб

После дорожно-транспортных происшествий пожарные спасли 146 человек, 65 - в лесу или на болоте, 79 на воде и льду.