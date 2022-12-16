В Пурвциемсе горела квартира, в огне пожара погиб человек

Вечером пятницы, 15 декабря, в Риге в районе Пурвциемс в квартире пятиэтажного дома в пожаре погиб человек.

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Как сообщили агентству LETA, в Государственной пожарно-спасательной службе в 16.35 был получен вызов в Риге на пожар в пятиэтажном многоквартирном доме.

На месте происшествия пожарные обнаружили что в квартире на втором этаже горит площадь в десять квадратных метров и образовалось большое пламя.

Пожарные вынесли из горящей квартиры человека, который был передан Службе неотложной медицинской помощи. Однако спасти его не удалось.

Из других квартир на лестничной клетке были спасены две собаки. В 17.47 пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.