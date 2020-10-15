В Пурвциемсе ограблен ребенок: нападавшего задержал прохожий
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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 13 октября в дневное время на ул. Иерикю была ограблена 9-летняя девочка: незнакомец вырвал из рук ребенка мобильный телефон и бросился наутек.

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Свидетелем нападения стал прохожий, который не побоялся и задержал грабителя, а затем вызвал полицию. Известно, что задержанный 1992 г.р. ранее попадал в поле зрения органов правопорядка.

По делу начат уголовный процесс. Полиция поблагодарила мужчину, задержавшего злоумышленника, за благородный поступок.

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