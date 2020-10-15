В Пурвциемсе ограблен ребенок: нападавшего задержал прохожий

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 13 октября в дневное время на ул. Иерикю была ограблена 9-летняя девочка: незнакомец вырвал из рук ребенка мобильный телефон и бросился наутек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Свидетелем нападения стал прохожий, который не побоялся и задержал грабителя, а затем вызвал полицию. Известно, что задержанный 1992 г.р. ранее попадал в поле зрения органов правопорядка.

По делу начат уголовный процесс. Полиция поблагодарила мужчину, задержавшего злоумышленника, за благородный поступок.