В Пурвциемсе застрелен футбольный агент, полиция ищет свидетелей (дополнено в 12:37)

Государственной полиции удалось выяснить личность застреленного в среду утром в Пурвциемсе человека и начала масштабный поиск нападавших, сообщает LETA. Согласно информации в распоряжении Delfi, убит футбольный агент Роман Беззубов.

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Министр внутренних дел Сандрис Гиргенс (KPV LV) подтвердил агентству, что личность погибшего известна, но отказался раскрывать его вид профессиональной деятельности. По словам министра, сейчас полиция "разрабатывает быстрые версии" и службы МВД работают в усиленном режиме.

Согласно информации в распоряжении полиции нападавших было двое, они перемещались на черном BMW X5 с тонированными задними окнами. У машины поврежден правый бок. Не исключено, что в какой-то момент нападавшие поменяли номера машины, в том числе это могли быть номера Российской федерации.

Полиция призывает отозваться свидетелей, кто знает, где может находиться этот автомобиль. Связаться с полицией можно по эл.почте kipinfo21@vp.gov.lv и по номеру 67075257 или 110. Анонимность гарантирована.

Латвийская футбольная федерация в своем Twitter сообщила, что сокрушена новостями и готова предоставить юридическую помощь латвийским игрокам, которых представлял Беззубов.

Агентство LETA выяснило, что на Даугавпилсском шоссе недалеко от Огре несколько вооруженных полицейских проверяют машины, едущие в обоих направлениях.

Как уже сообщалось, в Риге в среду утром был застрелен человек. Полиция просит отозваться всех владельцев видеорегистраторов, которые с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас от ул. Дзелзавас до ул. Деглава.