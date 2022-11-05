В пятницу – 153 ДТП, в аварии в Латгале погиб велосипедист

Вчера в Латвии произошли 153 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, а шестеро получили ранения. Об этом сообщает Государственная полиция.

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Вчера вечером, около 19:00, в волости Шкилбену Балвского края на дороге Виляка-Краслава мужчина на BMW сбил велосипедиста. От полученных травм человек скончался на месте.

В пятницу в Рижском районе зарегистрированы четверо пострадавших в ДТП, а также по одному пострадавшему зарегистрированы в Латгале и Видземе. Трое пострадавших – велосипедисты, один – водитель электросамоката, а еще один пострадавший – пешеход.

Вчера полицейские задержали 18 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Восемь из них остановлены в Рижском регионе, четверо – в Видземе, двое в Курземе, двое в Латгале и двое в Земгале. Также задержаны двое водителей, которые находились за рулем под воздействием наркотических веществ.

Вчера составлено 178 протоколов в связи с превышением разрешенной скорости: 52 в Риге, 77 в Видземе, 20 в Курземе, 18 в Латгале и 10 в Земгале.

Всего в пятницу полиция оформила 423 протокола за нарушение правил дорожного движения.