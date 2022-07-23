В пятницу из-за жары в больницы попали 11 человек

Из-за жары в пятницу, 22 июля, в больницы Латвии доставили 11 человек, сообщили агентству LETA в Службе скорой медицинской помощи.

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В Службе скорой медицинской помощи отметили, что это ненамного больше обычной нормы.

Ни один из госпитализированных не был в тяжелом состоянии. У перегретых пациентов возникают проблемы после слишком длительного пребывания на солнце, физической работы, занятий спортом или недостаточного потребления жидкости.

Минувшая пятница стала самым жарким днем ​​недели. Днем 22 июля температура воздуха в Латвии достигала +27..+32 градусов. Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии объявил желтый уровень опасности из-за сильной жары по всей стране.

С субботы в Латвии будет прохладнее.