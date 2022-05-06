В пятницу ночью в пожаре в Алуксне погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
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Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил 5 мая в 23.58. Пожар начался в двухэтажном жилом доме. В одной из квартир на площади пять квадратных метров горели мебель и бытовые вещи.
В пожаре погиб человек, еще пятеро были эвакуированы. Пострадавших передали медикам скорой помощи.
В 3.11 пожар удалось локализовать.
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