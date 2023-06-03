В пятницу в Адажском крае был потушен лесной пожар на площади 13,3 га

В пятницу в Адажской волости Адажского края был потушили лесной пожар на площади 13,3 га, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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По данным службы, вызов на место происшествия поступил в 14:48.

На месте работали 28 пожарных из Адажи, Саулкрасты, Яунциемса и Риги, были использованы шесть автоцистерн, квадроцикл и дрон.

Кроме того, в тушении пожара приняли участие три пожарных-добровольца из Инчукалнса, 17 сотрудников Государственной службы леса с четырьмя автоцистернами, одним водовозом и тремя легковыми автомобилями, два вездехода Национальных вооруженных сил (НВС), фронтальный погрузчик, а также 16 сотрудников НВС.

С наступлением темноты, незадолго до 23:00, ГПСС завершила свою работу на месте происшествия.

Тем временем в пятницу в 22:30 в ГПСС поступил вызов в Ройскую волость Талсинского края, где загорелась баня площадью 50 квадратных метров. В 00:41 пожар был потушен.

В 22:47 служба получила вызов на улицу Лиелупес в Юрмале, где горели передвижной строительный вагон и деревянные поддоны на площади 60 квадратных метров. В 00:33 пожар был потушен.

В общей сложности за сутки в ГПСС поступило 66 вызовов: 32 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары, 24 — на аварийно-спасательные работы, десять вызовов оказались ложными.