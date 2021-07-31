В пятницу в ДТП пострадали 24 человека

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 24 человека, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В ДТП в Рижском регионе пострадали два пешехода, а в Земгале и Видземе — по одному. Обе аварии с велосипедистами произошли в столице.

В течение дня в стране было зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 16 административных протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения, 217 за превышение скорости.