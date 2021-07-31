В пятницу в ДТП пострадали 24 человека
Foto: LETA

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 24 человека, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ДТП в Рижском регионе пострадали два пешехода, а в Земгале и Видземе — по одному. Обе аварии с велосипедистами произошли в столице.

В течение дня в стране было зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 16 административных протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения, 217 за превышение скорости.

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова