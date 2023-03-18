В пятницу за вождение в нетрезвом виде были задержаны 13 водителей

За прошедшие сутки на дорогах Латвии в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 13 водителей, сообщили в Государственной полиции.

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В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре административных процесса и девять уголовных, в том числе у одного нарушителя будет конфискован автомобиль, а с остальных восьми взыскана стоимость транспортного средства.

Кроме того, за последние сутки на дорогах Латвии было остановлено 206 нарушителей скорости, а всего в сфере дорожного движения принято 604 постановления об административных правонарушениях.