В реке Айвиексте утонул мужчина, спасавший своего ребенка
Foto: Aina Nemiro

В среду в Плявиняс в реке Айвиексте утонул мужчина, который пытался спасти своего ребенка. Об этом агентству LETA сообщила старшая специалист Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.

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Айзкраукльский участок полиции в среду получил сообщение о том, что в реке тонет человек. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина 1978 года рождения, спасая своего тонущего малолетнего ребенка, из-за недостаточных навыков плавания утонул сам.

Тело мужчины было найдено в реке на следующий день. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, в этом году спасатели нашли в водоемах уже 54 утонувших.

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