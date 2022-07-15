В реке Айвиексте утонул мужчина, спасавший своего ребенка

В среду в Плявиняс в реке Айвиексте утонул мужчина, который пытался спасти своего ребенка. Об этом агентству LETA сообщила старшая специалист Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.
Айзкраукльский участок полиции в среду получил сообщение о том, что в реке тонет человек. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина 1978 года рождения, спасая своего тонущего малолетнего ребенка, из-за недостаточных навыков плавания утонул сам.
Тело мужчины было найдено в реке на следующий день. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, в этом году спасатели нашли в водоемах уже 54 утонувших.