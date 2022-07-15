В реке Айвиексте утонул мужчина, спасавший своего ребенка

В среду в Плявиняс в реке Айвиексте утонул мужчина, который пытался спасти своего ребенка. Об этом агентству LETA сообщила старшая специалист Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Айзкраукльский участок полиции в среду получил сообщение о том, что в реке тонет человек. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина 1978 года рождения, спасая своего тонущего малолетнего ребенка, из-за недостаточных навыков плавания утонул сам.

Тело мужчины было найдено в реке на следующий день. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, в этом году спасатели нашли в водоемах уже 54 утонувших.