В реке после нескольких часов поиска обнаружили утонувшего
Foto: DELFI

Во вторник, после нескольких часов поисков, в реке в Зилупском крае был обнаружен утонувший человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов в Зилупе поступил в ГПСС во вторник в 13.22. По словам очевидца, в реке тонул мужчина. После нескольких часов поисков спасатели подняли утонувшего — в десяти метрах от берега, с глубины трех метров.

В 20.54 работы на месте трагедии были завершены.

Отдыхая у воды и собираясь купаться, нельзя забывать о безопасности — не плавать в нетрезвом состоянии и не действовать безответственно: например, не прыгать в воде в непроверенных местах и не пытаться доказать умение хорошо плавать на дальние расстояния, советуют в ГПСС. В случае, если вы видите тонущего человека, необходимо срочно звонить по номеру 112.

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LETA

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LETA
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