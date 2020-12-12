В ночь на субботу в Резекне загорелся магазин строительных материалов Depo. К моменту приезда спасателей здание горело открытым пламенем. Жителей прилегающих домов призывают не открывать окна. В 10.38 пожар удалось локализовать.

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Сообщение о возгорании на ул. Стацияс,31 поступило на пульт дежурного в 02.41. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 13 500 квадратных метров. Произошел обвал стен. Из находящихся рядом домов эвакуировали жителей. Полиция ограничила движение вблизи места ЧП.

Несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) продолжают работать на месте происшествия. Как отмечают в ГПСС, в спасательных работах участовали 34 пожарных. К работам по ликвидации пожара привлечены 8 автоцистерн и 3 автолестницы.

Также на ул. Стацияс прибыли и представители SIA DEPO DIY, которые оказывают помощь отвественным службам.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Госполиции сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс в соответствии с главой 18 Уголовного закона — преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.

Также с целью предотвращения утечки химических веществ в реку Резекне установлены девять абсорбционных бонов.

Представители Государственной службы окружающей среды в интервью Латвийскому радио признали, что служба обеспокоена попаданием оставшейся после тушения пожара воды в дождевую канализацию и оттуда — в реку Резекне. Сейчас ведется поиск решений этого вопроса.

Компания Depo DIY зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль — 11,298 млн евро.

В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo: площадь пожара составила 13 500 квадратных метров


В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo: площадь пожара составила 13 500 квадратных метров
Foto: DELFI Aculiecinieks

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