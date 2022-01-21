В Резекне сотрудники Административной инспекции спасли пятилетнего мальчика из пожара

Сегодня, 21 января, в Резекне сотрудники Административной инспекции спасли из пожара пятилетнего мальчика. Об этом сообщает LETA со ссылкой на сообщение на сайте городского самоуправления.

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В пятницу сотрудники Административной инспекции, выполняя свои обязанности, осматривали территорию города на служебном автомобиле и в 9.36 на пересечении улиц Космонауту и Блауманя заметили задымление. Повернув к многоквартирному дому по адресу ул. Космонауту, 12/1, сотрудники обнаружили, что дым идет из одной из квартир.

Во время оперативной оценки ситуации сотрудники Административной инспекции услышали призывы ребенка о помощи. Проникнуть в квартиру не удалось, поскольку входная дверь была заперта.

Сотрудники проникли в квартиру через окно и вместе с другим мужчиной, пришедшим на помощь, вынесли ребенка из квартиры и передали его сотрудникам службы неотложной медицинской помощи.