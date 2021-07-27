В Резекне задержан лихач, который в черте города мчался со скоростью 125 км/ч

22 июля Резекненская госполиция задержала водителя автомобиля, который превысил допустимую скорость движения и ехал со скоростью 125 км/ч, пишет Jauns.lv.

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22 июля около В 00:26 в городе Резекне сотрудники Управления государственной полиции Латгальского региона при исполнении своих служебных обязанностей остановили мужчину 1992 года рождения, который ехал на автомобиле AUDI A6 со скоростью 125 км /ч при разрешенной скорости 50 км/ч.

За такое правонарушение на водителя налагается штраф в размере от 540 до 680 евро и запрет на вождение автомобилем на 12 месяцев.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу не только безопасность самого водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.