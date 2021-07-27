В Резекне задержан лихач, который в черте города мчался со скоростью 125 км/ч
Foto: Shutterstock

22 июля Резекненская госполиция задержала водителя автомобиля, который превысил допустимую скорость движения и ехал со скоростью 125 км/ч, пишет Jauns.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

22 июля около В 00:26 в городе Резекне сотрудники Управления государственной полиции Латгальского региона при исполнении своих служебных обязанностей остановили мужчину 1992 года рождения, который ехал на автомобиле AUDI A6 со скоростью 125 км /ч при разрешенной скорости 50 км/ч.

За такое правонарушение на водителя налагается штраф в размере от 540 до 680 евро и запрет на вождение автомобилем на 12 месяцев.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу не только безопасность самого водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Mixnews

Sharing Options

1

Source

Mixnews
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда