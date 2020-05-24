В Резенкненском крае горел жилой дом, пострадал один человек

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 27 пожаров, в одном из которых пострадал человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Вызов на тушение жилого дома в Резенкненском крае был получен около 13 часов. На месте происшествия пожарные констатировали, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом, площадь горения составляла около 80 квадратных метров. На момент приезда пожарных крыша здания уже провалилась.

Еще до приезда пожарных из здания сумел выбраться человек, пострадавший во время пожара. Он был передан медикам.

Примерно за час работники ГПСС смогли ограничить пожар, около 16 часов он был потушен.

В общей сложности за прошедшие стуки ГПСС получила 58 вызовов.