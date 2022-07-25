В результате ДТП под Елгавой скончалась женщина
Foto: morgueFile

По информации пресс-центра Госполиции, в минувшее воскресенье, в 07.30, в Далбе (волость Цену Елгавского края) произошла трагическая авария.

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Как отмечают в полиции, автомобиль Fiat Ducato при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на прохожую, которая в результате ЧП скончалась.

Полиция расследует подробности дорожного инцидента, начат уголовный процесс.

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