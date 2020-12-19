В результате ДТП рядом с Кишэзерсом погиб пешеход
Foto: F64

В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 23 человека, погиб один, сообщает Государственная полиция.

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В 11.46 произошло дорожно-транспортное происшествие в Гаркалнском крае, на трассе Рига-Царникава на пересечении с Яунциема гатве рядом с Кишэзерсом. Автомашина "BMW X5" наехала на пешехода, который погиб на месте происшествия.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия.

В пятницу составлено 17 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два — за вождение в состоянии наркотического опьянения, 120 за превышение скорости и 431 в целом за нарушения правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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