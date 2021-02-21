В результате пожара в Елгавском крае погиб один человек

В результате пожара в деревянном доме в Елгавском крае сегодня утром погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на пожар поступил в 5.31. На месте происшествия оказалось, что одноэтажный деревянный дом горит на всей своей площади 100 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 7.33. Работы по тушению продолжаются.

Еще один пожар возник в Риге через полчаса после полуночи. В квартире в двухэтажном доме рядом с печью загорелись дрова. Из горящей квартиры спасен один человек.

Всего за сутки ГПСС получила 55 вызовов, в том числе 29 на пожары и 16 на спасательные работы.