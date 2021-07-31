В результате пожара в Риге пострадал человек
Foto: LETA

Сегодня ночью в Риге в результате пожара пострадал человек, несколько жителей были эвакуированы и два человека спасены из задымленных помещений сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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Как сообщили в ГПСС, в 23.02 поступил вызов на пожар в Риге, где на втором этаже двухэтажного дома горела комната, перекрытие чердака и предметы домашнего обихода площадью 22 квадратных метра.

До приезда ГПСС из дома эвакуировались 11 человек, один из которых пострадал и передан медикам. Пожар удалось потушить за два часа.

Всего в течение суток в ГПСС поступило 133 вызова, в том числе 93 на спасательные операции, 23 на пожары, а 17 вызовов были ложными.

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LETA

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