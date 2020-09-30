Во вторник в результате пожара в садовом домике в Риге погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Вчера около 16.00 сотрудники VUGD получили вызов на пожар в заброшенном садовом домике. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что постройка площадью 15 квадратных метров горит открытым пламенем.

Во время тушения в домике были найдены останки погибшего, а недалеко от места происшествия был обнаружен пострадавший, который до прибытия пожарных сумел выбраться из домика. Пострадавший передан медикам.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 12 вызовов на пожары.