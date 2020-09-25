В результате столкновения мотоцикла и микроавтобуса погиб человек

В четверг около 18.00 часов в Даугмале, Кекавский край, в зоне ремонтных работ произошло трагическое ДТП. Мотоцикл Harley Davidson врезался в стоящий микроавтобус Renault Master.

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В ДТП погиб пассажир мотоциклиста. Полиция продолжает обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии было зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали 18 человек. За управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала девять водителей, за превышение скорости оформлены 235 протоколов.