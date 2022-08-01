В Риге арестован пророссийский политик Панкратов
Foto: LETA

Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге политика Руслана Панкратова, сообщил латвийский оппозиционный активист Дэги Караев в своем телеграм-канале.

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Ранее Руслан Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии "Согласие", возглавлял общественную организацию "Верните наши имена".

"В последние месяцы Панкратов находился за пределами Латвии, опасаясь подпасть под репрессии, развернутые в отношении оппозиционных русских активистов", - сообщает Дэги Караев.

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