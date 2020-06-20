В Риге автомобиль насмерть сбил пешехода

В пятницу в Риге автомобиль сбил пожилого человека, который от полученных травм умер на месте происшествия, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.30 на улице Улброкас. Мужчину 1935 г. рожд. сбил автомобиль "Nissan". С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где позже умер. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вчера в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек, половина из них — пешеходы и велосипедисты.