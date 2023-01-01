В Риге автомобиль врезался в столб: двое человек получили тяжелые травмы

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) освободили двух застрявших людей из автомобиля, врезавшегося в бетонный столб.

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Поздно вечером 31 декабря, за двадцать минут до полуночи, спасатели выехали на улицу Милгравья в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль врезался в бетонный столб.

В 23:46 в Государственную полицию поступил звонок на улицу Милгравья в Риге. Молодой человек, находясь за рулем автомобиля "Москвич", не справился с управлением - машина врезалась в бетонный столб и перевернулась.

Пожарные стабилизировали автомобиль и с помощью гидроинструмента освободили двух человек, застрявших в машине, которые были переданы сотрудникам медицинской помощи. Еще четыре человека самостоятельно выбрались из машины. Всего в аварии пострадали шесть человек, двое молодых человек получили серьезные травмы.

На месте аварии работали четыре бригады скорой помощи и одна бригада медицинских специалистов.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции. 45 аварий случились в Рижском регионе, по семь - в Земгале и Латгале, по четыре - в Видземе и Курземе.

В Рижском регионе в пяти авариях пострадали 12 человек, в том числе один пешеход и один водитель электросамоката. Еще по одному пострадавшему в Видземе и Латгале.

За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 241 случай административного правонарушениях (49 - за превышение скорости). По данным Госполициия. 31 декабря 16 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

У 13 нетрезвых водителей конццентрация алкоголя в организме превышала 1,5 промилле, за что полагается уголовная ответственность. У двух задержанных пьяных водителей конфисковали автомобили, а 11 нарушителей будут оштрафованы на сумму, которая может достигать стоимости автомобиля, которым они управляли.

В Рижском регионе на Новый год задержаны восемь пьяных водителей (семеро - в состоянии сильного алкогольного опьянения), в Земгале и Видземе - двух, в Курземе - трех, в Латгале - один.