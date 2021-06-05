В Риге BMW насмерть сбил пешехода

В пятницу на улице Маскавас в Риге автомобиль BMW сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщили в Госполиции. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу утром в волости Гришкану, Резекненский край на шоссе Резекне - Дагда автомобиль BMW съехал с проезжей части. В ДТП погибла пассажирка машины, один человек с травмами доставлен в больницу.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 128 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Всего составлено 517 протоколов об административных нарушениях, в том числе - 206 за превышение скорости, 10 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и три - за агрессивную езду.