В Риге горел склад на площади 385 квадратных метров

В понедельник в Риге на улице Ренцену горела крыша заброшенного склада на площади 385 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
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Вызов на место происшествия пожарные получили около трех часов дня. Сообщалось о том, что горит склад, под натиском огня провалилась крыша. В течение неполного часа пожар удалось локализовать, около семи часов вечера работы были завершены.
Всего за минувшие сутки VUGD получила 33 вызовов, из них - 12 на тушение пожаров и 17 - на спасательные работы.
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