В Риге и Саулкрасти из-за пожаров эвакуированы 29 человек

18 февраля в Риге и Саулкрасты вспыхнули пожары в жилых домах, из которых эвакуировано 29 человек, один спасен и один получил травмы, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

18 февраля около 22:00 пожарным поступил вызов на улицу Лиенес в Риге, где горел гараж площадью 51 кв. м, встроенный в подворотню шестиэтажного дома, а также оконная рама второго этажа. Из здания эвакуировали 22 человека. Пожар был потушен в течение трех часов.

Около 13:30 поступил вызов в Саулкрасты, где горели наружная стена, чердак и крыша двухэтажного дома площадью 43 квадратных метра. Из здания эвакуированы семь человек, один спасен, еще один получил травмы и был передан медицинскому персоналу Службы скорой медицинской помощи. Пожар был потушен в течение пяти часов.

За последние сутки в службу ГПСС поступило 50 вызовов, в том числе 9 — о пожарах, 35 — о спасательных работах, 6 вызовов были ложными.