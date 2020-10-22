В Риге из Даугавы вытащили тело мужчины

Вчера в Риге из Даугавы спасатели вытащили тело мужчины. Труп передан сотрудникам Государственной полиции, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Ночью в 2.31 был получен вызов на улицу Виршу в Риге, где горел легковой автомобиль на площади четыре квадратных метра. В 3.42 пожар был ликвидирован.

Вчера в 7.51 спасатели отправились в Тукумский край, где, по первоначальной информации, загорелся дом. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит двухэтажный жилой дом на площади 140 квадратных метров, уже частично провалилась крыша. В пожаре пострадал один человек. В 14.38 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 15.34 помощь спасателей понадобилась в Олайнском крае, где на глубине трех метров в канализационном колодце находился человек. Выяснилось, что при выполнении рабочих обязанностей ему стало плохо и он не смог выбраться самостоятельно. Пострадавшего подняли наверх и передали медикам скорой.

За минувшие сутки VUGD получил 30 вызовов.